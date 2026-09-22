Во Владимире на проспекте Ленина автомобиль насмерть сбил пешехода

Фото: отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, дорожно-транспортное происшествие случилось 29 сентября в 22.00 у дома №21 по проспекту Ленина, напротив Левитановского сквера.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Лады» десятой модели при движении в средней полосе в сторону улицы Дзержинского сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения машины, причем шел под красный сигнал светофора.

К сожалению, от полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда бригады «скорой помощи».

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.