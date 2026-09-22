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НовостиОбщество22 сентября 2026 12:12

Педагог из Камешково борется за звание «Воспитатель года России»

Заключительный этап конкурса будет проходить в Москве
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, воспитатель детского сада №1 города Камешково Наталья Привезенова будет защищать честь региона на последнем этапе ежегодного конкурса «Воспитатель года России», который проходит в Москве.

В финал состязания вышли педагоги из 86 регионов страны. В программу конкурса вошли два главных испытания: педагогам необходимо провести просветительское мероприятие с родителями, а также педагогическое занятие с детьми. Победителя должны объявить 1 сентября.

Данный конкурс проводится в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети».