Педагог из Камешково борется за звание «Воспитатель года России»

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, воспитатель детского сада №1 города Камешково Наталья Привезенова будет защищать честь региона на последнем этапе ежегодного конкурса «Воспитатель года России», который проходит в Москве.

В финал состязания вышли педагоги из 86 регионов страны. В программу конкурса вошли два главных испытания: педагогам необходимо провести просветительское мероприятие с родителями, а также педагогическое занятие с детьми. Победителя должны объявить 1 сентября.

Данный конкурс проводится в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети».