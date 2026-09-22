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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 10:45

В Камешковском округе автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода

Во Владимирской области пешеход погиб под колесами легковой машины
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 20 сентября в 21.30 на 3 километре трассы «Хохлово-Камешково-Ручей» на территории Камешковского округа.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Хендай» при движении со стороны Камешково в сторону деревни Хохлово сбил 50-летнего пешехода, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения машины.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.