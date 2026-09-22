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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 9:55

Александр Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся дом в Струнино

Председатель СК поручил доложить о ходе расследования по факту обрушения потолков дома в Александровском округе
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на публикацию в СМИ, в которой сообщалось о сложной ситуации, в которую попали жильцы многоквартирного дома в городе Струнино Александровского округа.

Так, в двух квартирах случилось обрушение потолочных перекрытий, еще в двух жилищах потолки опасно провисли и покрылись трещинами. При этом капремонт кровли проводился всего год назад. Во время ремонта крышу заливало дождями, но управляющая компания приняла и оплатила работы.

В итоге пока ведутся споры между подрядчиком и управляющей компанией, ремонт в пострадавших квартирах никто не провел, и люди вынуждены жить в опасных условиях.

По данному факту в СУ СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Александр Бастрыкин поручил Артему Кулакову доложить о ходе расследования, а также о мерах, принимаемых в части восстановления прав людей.