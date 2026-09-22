Во Владимире осужден виновный в обрушении старинного жилого дома

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 58-летнему местному жителю, обвинявшемуся в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба, а также в повреждении объекта культурного наследия.

Речь идет о том самом резонансном случае на улице Летне-Перевозинской, где в ночь на 23 октября 2024 года частично обрушился двухэтажный жилой дом, являющийся памятником истории и культуры регионального значения.

Судом установлено, что в 2024 году одна из владелиц дома решила провести ремонт потолка и пола первого этажа, а также вывезти из подвала мусор. Для этого она наняла того самого 58-летнего гражданина, имевшего соответствующий опыт в строительно-отделочных работах. Он должен был организовать проведение ремонта и контролировать его выполнение.

Однако уже в ходе работ мужчина решил провести большие, нежели оговаривалось, работы, и увеличить высоту и объем подвала, а также укрепить фундамент дома.

Для этого он дал рабочим указание провести выемку грунта ниже уровня подошвы фундамента, что в итоге привело к осадкам и кренам. Это обстоятельство и послужило тому, что в ночь на 23 октября 2024 года дом частично обрушился, и позднее его пришлось полностью сносить.

Ущерб владельцам дома составил более 5,8 миллиона рублей. Сам осужденный вину не признал и отрицал руководство ремонтными работами, но суд посчитал, что представленных доказательств достаточно. С учетом всех обстоятельств владимирца признали виновным и приговорили к колонии общего режима на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.