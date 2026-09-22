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НовостиОбщество22 сентября 2026 8:53

Владимирский арбитражный суд перенес дело о гостинице на Студеной горе

Процесс начался еще в июне текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Владимирской области, дворец правосудия продолжает рассмотрение искового заявления ООО «РИК» к компании ООО «Строитель» и городскому управлению архитектуры и строительства.

Обе фирмы находятся на улице Студеная гора, и истец требует признать недействительным разрешение на строительство там гостиничного комплекса площадью 5243 квадратных метра, возведение которого уже идет.

Разрешение выдавалось управлением архитектуры и строительства города Владимира.

На днях состоялось очередное заседание, в ходе которого стороны заявили ряд ходатайств, в том числе о приложении к делу дополнительных документов. Наконец, ООО «РИК» и управление архитектуры и строительства попросили отложить судебное заседание, чтобы представить в материалы дела другие дополнительные документы. Суд это требование удовлетворил и перенес рассмотрение на 28 октября текущего года.