В Гусь-Хрустальном прокуратура взыскала в пользу инвалида 700 тысяч рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку исполнения законодательства о защите прав инвалидов, в ходе которой обнаружила нарушение со стороны управления образования горадминистрации.

Установлено, что еще в 1995 году Гусь-Хрустальный городской суд вынес решение в пользу ребенка, который учился в местной школе, но на уроке рисования получил ранение правого глаза, которое повлекло его потерю. В итоге гусевчанину установили вторую группу инвалидности бессрочно, и назначили в его пользу ежемесячную денежную выплату, которую обязано проводить управление образования Гусь-Хрустального.

Тем не менее, выплата долгое время не индексировалась. В связи с этим надзорное ведомство по итогам проверки обратилось в суд, потребовав проиндексировать платежи и взыскать с управления образования в пользу инвалида всю недополученную сумму за последние три года.

Гусь-Хрустальный городской суд это требование удовлетворил и взыскал в пользу гусевчанина 700 тысяч рублей. Также ему была произведена индексация.