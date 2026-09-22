Владимирские тяжелоатлеты завоевали 36 медалей на домашних состязаниях

Как сообщает Министерство спорта Владимирской области, во дворце спорта «Лидер» спорткомплекса «Торпедо» на днях завершились XXIX Всероссийское соревнования по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова.
В течение нескольких дней около 250 сильнейших спортсменов-тяжелоатлетов состязались в двоеборье. Участие в нем принимали как мужчины и женщины, так и юноши и девушки в возрасте 13-15 лет.
По результатам состязаний спортсмены из Владимирской области завоевали 36 наград, среди которых оказалось 14 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых.