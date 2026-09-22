Учитель английского из Владимира после наркоза временно забыл родной язык

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванного врача-эндоскописта, 28-летний учитель английского языка из Владимира пришел на плановую колоноскопию, и для проведения манипуляции ему дали общий наркоз, который до этого молодому человеку никогда не делали.

Сама процедура прошла благополучно, но после наркоза пациент долго не мог прийти в себя. Его пытались привести в чувство больше часа, однако после пробуждения обнаружилось, что учитель совершенно забыл русский язык, и мог говорить только на английском. Даже в присутствии супруги ничего не изменилось: он жестикулировал, кричал, но объяснялся только на чужом наречии.

Только через несколько часов пациент наконец начал вспоминать родной язык, когда захотел в туалет.

Где именно и когда произошла эта история — не уточняется.