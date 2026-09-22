В Петушках вынесен приговор о смертельном ДТП на платной трассе М-12

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Петушинским районным судом на днях вынесен обвинительный приговор жителю Коврова, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 9 июня 2025 года ковровчанин ехал на автомобиле BMW X6 со стороны Москвы в сторону Владимира по платной автодороге М-12.

На 122 километре трассы, в Петушинском районе, водитель не учел тот факт, что трасса стала скользкой из-за дождя, и на скорости около 110 километров в час потерял управление, в результате чего выехал на правую полосу и столкнулся там с попутной «Газелью Некст».

После удара «Газель» выехала на обочину и ударилась сперва в металлический отбойник, а затем в шумозащитное заграждение за пределами трассы.

К сожалению, в результате пассажир грузовика получил серьезные травмы, от которых кончался на месте ДТП.

С учетом всех обстоятельств водитель «БМВ» был признан виновным и приговорен к 2 годам принудительных работ, которые ему предстоит отбывать в исправительном центре. Также он лишен права управления транспортом на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.