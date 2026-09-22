Житель Владимира оштрафован по факту дискредитации армии во время выборов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает издание «Зебра-ТВ», житель Владимира во время голосования нанес на бюллетень пацифистский лозунг, однако уже опущенный в урну документ с нанесенной маркером надписью заметили сотрудник полиции и еще два человека.
В итоге мужчину задержали и составили на него административный протокол по факту дискредитации Вооруженных сил России, 20 сентября Фрунзенский районный суд рассмотрел этот протокол и оштрафовал владимирца на 30 тысяч рублей.
И действительно, в картотеке дел Фрунзенского районного суда содержится информация о рассмотрении судом 20 сентября такого протокола. Постановление о назначении наказания было вынесено, однако его вид и размер не указываются.
Вместе с тем, председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев заявил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно.