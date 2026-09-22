Житель Владимира оштрафован по факту дискредитации армии во время выборов

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Как сообщает издание «Зебра-ТВ», житель Владимира во время голосования нанес на бюллетень пацифистский лозунг, однако уже опущенный в урну документ с нанесенной маркером надписью заметили сотрудник полиции и еще два человека.

В итоге мужчину задержали и составили на него административный протокол по факту дискредитации Вооруженных сил России, 20 сентября Фрунзенский районный суд рассмотрел этот протокол и оштрафовал владимирца на 30 тысяч рублей.

И действительно, в картотеке дел Фрунзенского районного суда содержится информация о рассмотрении судом 20 сентября такого протокола. Постановление о назначении наказания было вынесено, однако его вид и размер не указываются.

Вместе с тем, председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев заявил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно.