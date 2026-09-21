Во Владимирской области благоустроено уже 364 территории

Фото предоставлены Министерством ЖКХ Владимирской области

Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Благоустроенный двор». В нём участвуют муниципальные образования с численностью населения более 1000 человек, на территории которых находятся более 15 многоквартирных домов.

По плану 2026 года, должны быть благоустроены 529 территорий в 34 муниципальных образованиях. На сегодняшний день в 31 муниципалитете региона завершены работы на 364 объекте: благоустроено 256 дворов и 108 прилегающих территорий.

Работы ведутся в 15 муниципальных образованиях: идёт благоустройство 127 дворов и 28 прилегающих территорий.

Перечень работ по благоустройству дворов включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн, устройство и ремонт имеющихся парковочных мест.

В перечень работ по благоустройству прилегающих территорий входят ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных зон, тротуаров, троп, парковок, дорожек, в том числе велосипедных, обеспечение освещения, установка скамеек и урн (в случае потребности).