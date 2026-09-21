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НовостиОбщество21 сентября 2026 13:08

В Андреево высадили аллею сосен в честь бойца Алексея Курганова

7 марта 2022 года спас своих боевых товарищей ценой собственной жизни
Виктория СУХОВА
фото Министерства лесного хозяйства Владимирской области

фото Министерства лесного хозяйства Владимирской области

В минувшие выходные, в День работников леса, в поселке Андреево Судогодского округа на участке лесных культур имени Героя России Алексея Курганова собрались те, для кого верность памяти — не просто слова.

Алексей Курганов был командиром разведроты. 7 марта 2022 года спас своих боевых товарищей ценой собственной жизни.

Представители Правительства области, администрации, студенты, сотрудники лесничества, родственники высадили здесь аллею сосен в рамках акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие». Молодые деревья, посаженные рядом с мемориалом, станут живым памятником Алексею и всем героям, не вернувшимся с полей СВО.