Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2026 12:31

В Коврове прокуратура добивается выплаты для семьи погибшего в зоне СВО

Отказ в материальной помощи мотивировали тем, что мужчина был зарегистрирован в другом регионе
Виктория СУХОВА
фото со страницы Владимирской областной прокуратуры

фото со страницы Владимирской областной прокуратуры

В Ковровскую городскую прокуратуру за помощью обратилась супруга военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.

Установлено, что женщине и её несовершеннолетней дочери было отказано в назначении региональной единовременной материальной помощи в размер 1,25 миллионов рублей со ссылкой на то, что мужчина был зарегистрирован в другом регионе.

Прокуратурой собраны документы и пояснения свидетелей, подтверждающие факт проживания супруга заявительницы во Владимирской области с 2006 года.

По результатам проверки прокурор обратился в суд в защиту интересов вдовы и несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции. Восстановление нарушенных прав близких погибшего военнослужащего находится на контроле надзорного ведомства.