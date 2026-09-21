В Коврове прокуратура добивается выплаты для семьи погибшего в зоне СВО

фото со страницы Владимирской областной прокуратуры

В Ковровскую городскую прокуратуру за помощью обратилась супруга военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.

Установлено, что женщине и её несовершеннолетней дочери было отказано в назначении региональной единовременной материальной помощи в размер 1,25 миллионов рублей со ссылкой на то, что мужчина был зарегистрирован в другом регионе.

Прокуратурой собраны документы и пояснения свидетелей, подтверждающие факт проживания супруга заявительницы во Владимирской области с 2006 года.

По результатам проверки прокурор обратился в суд в защиту интересов вдовы и несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции. Восстановление нарушенных прав близких погибшего военнослужащего находится на контроле надзорного ведомства.