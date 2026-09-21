В самой западной точке Владимирской области установили табличку

фото со страницы РГО | Владимирская область в ВК

У деревни Становищи Александровского округа установили табличку, обозначающую западную географическую точку региона. Это первый знак в проекте по обозначению западной, восточной, северной и южной точек Владимирской области.

Идея проекта появилась в 2025 году по предложению ученого и краеведа Владимира Алексеева. На средства Русского географического общества изготовили таблички из нержавеющей стали и определили точные координаты. Знаки размещают там, где их смогут увидеть люди, а координаты самих крайних точек указывают на табличках.

Место установки западной географической точки: 56.526493, 38.280654. Самая западная точка области находится по координатам 56.524644, 38.267994.

После установки всех табличек пройдет конкурс по их поиску с подарками.