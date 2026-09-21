Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2026 11:09

Рабочие отремонтировали 10 км дороги Муром – Коржавино – Папулино – Меленки

Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Виктория СУХОВА
Фото ГБУ «Владупрадор»

Фото ГБУ «Владупрадор»

7-километровый участок трассы обновили в Меленковском округе – от выезда из села Денятино, через деревню Прудня и практически до конца деревни Лужи. Выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, укрепление и планировка обочин.

В Муроме отремонтировали 3-километровый участок: от въезда в деревню Коржавино до поворота на Большое Юрьево. Специалисты заменили покрытие на площади более 18,5 тысяч квадратных метров. Также выполнены работы по укреплению и планировке обочин.

Общая протяжённость транспортной артерии – порядка 42 километров. Таким образом, в этом дорожном сезоне удалось привести в норматив четверть востребованной транспортной артерии. В прошлом году, также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», было отремонтировано 9,9 километров дороги Муром – Коржавино – Папулино – Меленки в Меленковском округе.