Рабочие отремонтировали 10 км дороги Муром – Коржавино – Папулино – Меленки

Фото ГБУ «Владупрадор»

7-километровый участок трассы обновили в Меленковском округе – от выезда из села Денятино, через деревню Прудня и практически до конца деревни Лужи. Выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, укрепление и планировка обочин.

В Муроме отремонтировали 3-километровый участок: от въезда в деревню Коржавино до поворота на Большое Юрьево. Специалисты заменили покрытие на площади более 18,5 тысяч квадратных метров. Также выполнены работы по укреплению и планировке обочин.

Общая протяжённость транспортной артерии – порядка 42 километров. Таким образом, в этом дорожном сезоне удалось привести в норматив четверть востребованной транспортной артерии. В прошлом году, также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», было отремонтировано 9,9 километров дороги Муром – Коржавино – Папулино – Меленки в Меленковском округе.