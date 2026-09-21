У жителя Коврова за пьяное вождение конфисковали автомобиль его матери

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Жителя Коврова суд признал виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

Установлено, что 26 февраля текущего года мужчина, выпив алкоголь, вновь сел за руль автомобиля. На дороге его остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что автомобиль, которым управлял осужденный, принадлежит его матери, в связи с чем транспортное средство было возвращено.

Прокурор, не согласившись с приговором, принес апелляционное представление, указав, что фактически автомобилем пользовался только мужчина. Он единственный вписан в страховое свидетельство, его мать никогда не имела водительского удостоверения, ключи от машины всегда хранились у злоумышленника.

Владимирским областным судом апелляционное представление прокурора признано обоснованным, автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.