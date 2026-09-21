Владимирского производителя масла заблокировали на маркетплейсе

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе мониторинга интернет-сети ведомство обнаружило, что ИП Мурадян, зарегистрированный во Владимирской области, продает на платформе «Вайлдбериз» топленое масло гхи нескольких наименований.

При этом в системе ФГИС «ВетИС», которая прослеживает продукцию животного происхождения, продукты зарегистрированы не были. Таким образом, качество товара ставилось под сомнение. Также на товарах не имелось маркировки «Честный Знак», о чем писали в отзывах сами покупатели.

Россельхознадзор направил в маркетплейс уведомление о вскрытых нарушениях и указал на необходимость удалить информацию о данных продуктах. После этого карточки предпринимателя в интернет-магазине заблокировали. Кроме того, материалы по фактам нарушений были направлены в Управление федеральной налоговой службы региона и в Прокуратуру Владимирской области. Кроме того, самому предпринимателю Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.