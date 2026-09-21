В Коврове у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль его матери

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, житель Коврова ранее был судим за пьяную поездку за рулем, совершенную повторно, однако выводов для себя не сделал, и утром 26 февраля текущего года вновь сел за руль нетрезвым.

Однако водителя вскоре задержали сотрудники местной Госавтоинспекции, и мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела по той же статье.

Как выяснилось, машина, на которой он ездил, принадлежит его маме, в связи с чем после вынесения обвинительного приговора автомобиль вернули женщине. Тем не менее, прокурор не согласился с таким решением и обжаловал приговор.

Владимирский областной суд пересмотрел дело и согласился с доводами прокуратуры, утверждавшей, что мать осужденного сама машину не водит, а ключи и документы от автомобиля постоянно находятся у сына. В итоге автомобиль конфисковали в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.