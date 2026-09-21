В Кольчугинском округе управкомпанию наказали за разрушенную крышу дома

фото прокуратуры Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа провело проверку исполнения жилищного законодательства, в ходе которой вскрылось нарушение со стороны одной из управляющих организаций, которая не смогла вовремя починить разрушенную крышу многоквартирного дома.

Установлено, что еще 6 февраля 2026 года в поселке Бавлены частично разрушилась крыша дома №3 «А» по улице Октябрьской. Причиной тому стало слишком большое количество снега над вторым подъездом.

Тем не менее, работ по ремонту не проводилось, в связи с чем руководителю управляющей организации было внесено представление. Также на виновных составили административные протоколы по факту нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры ремонт крыши был проведен.