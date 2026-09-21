За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 65 человек

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За прошедшую неделю во Владимирской области от присасывания клещей пострадало 65 человек, в том числе 14 детей. Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща обратились 2 683 человека, среди которых 540 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю был обнаружен один клещ, зараженный боррелиозом.

Лаборатория для исследования клещей расположена по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45. Исследование платное.