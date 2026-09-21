Во Владимирской области увеличат производство асфальтосмесительных установок

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Как сообщает Агентство экономического развития Владимирской области, Колокшанский агрегатный завод планирует расширять свои мощности. Речь идет о выпуске асфальтосмесительных установок, которые там не только выпускают, но и занимаются их проектированием, ремонтом, модернизацией и изготовлением запчастей.

На днях на производстве прошла рабочая встреча представителей завода, Агентства экономического развития и Фонда развития промышленности Владимирской области, в ходе которой обсуждался вопрос реализации инвестпроекта по расширению возможностей предприятия.

Планируется модернизировать действующее производство и создать дополнительные линии. Для этого придется построить новые корпуса общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

В реализацию проекта планируется вложить 11,5 миллиардов рублей, что позволит создать 900 новых рабочих мест.