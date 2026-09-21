432 владимирских семьи c двойняшками и тройняшками оформили семейную выплату

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Отделение СФР по Владимирской области назначило ежегодную семейную выплату 421 родителю двойняшек и 11 родителям тройняшек. Всего выплаты получили 12 300 жителей региона на 356 миллионов рублей. Максимальный размер составил 143 тысячи рублей.

Для подачи заявления на выплату осталось менее 2 недель. Сделать это можно по 30 сентября включительно. Меру поддержки могут оформить родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей. Она рассчитана на семьи с детьми до 18 лет, а если ребёнок учится очно — то до 23 лет.

При рассмотрении заявления учитывают доходы за весь предыдущий календарный год: для заявлений 2026 года — это период с января по декабрь 2025 года. Доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе — то есть 25 801 рубль. Кроме того, проводится комплексная оценка имущества — по аналогии с той, что делают при назначении единого пособия.

Размер выплаты не фиксированный, его рассчитывают индивидуально: получателю возвращают разницу между фактически уплаченным НДФЛ в предшествующем году и суммой, которая получилась бы при ставке 6 % с того же дохода.