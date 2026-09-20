Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2026 14:56

В Судогде многодетной семье отказали в выплате на детей

Отказ мотивировали превышением доходов
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Судогде в прокуратуру обратилась за помощью мать пятерых несовершеннолетних детей. Женщина пояснила, что ей отказали в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Отказ мотивировали, тем что доходы семьи незначительно превышают размер среднедушевого дохода, установленного во Владимирской области.

При этом уполномоченным органом не учтено наличие статуса многодетной семьи, который при таких обстоятельствах дает право получения указанной выплаты, подчеркивают в областной прокуратуре.

По факту выявленных нарушений прокуратурой внесено представление. После этого пособия на детей были назначены, производится их выплата.