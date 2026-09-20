В Судогде многодетной семье отказали в выплате на детей

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Судогде в прокуратуру обратилась за помощью мать пятерых несовершеннолетних детей. Женщина пояснила, что ей отказали в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Отказ мотивировали, тем что доходы семьи незначительно превышают размер среднедушевого дохода, установленного во Владимирской области.

При этом уполномоченным органом не учтено наличие статуса многодетной семьи, который при таких обстоятельствах дает право получения указанной выплаты, подчеркивают в областной прокуратуре.

По факту выявленных нарушений прокуратурой внесено представление. После этого пособия на детей были назначены, производится их выплата.