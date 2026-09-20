Во Владимире укрепили дуб Черешчатый

скрин с видео МКУ "Зеленый город"

На улице Спасской, в районе дома №6, растёт черешчатый дуб, включённый в реестр великовозрастных деревьев России. За состоянием дерева следит МКУ «Зелёный город».

В течение летнего сезона подрядная организация «Здоровый лес» провела комплексное обследование дуба - специалисты оценили его состояние визуально и с помощью специального оборудования.Было установлено, что дерево находится в нормативном состоянии и аварийности не представляет. Вместе с тем специалисты определили, что дубу необходимы дополнительные меры стабилизации.

Ещё весной у дерева повредилось старое крепление. Поэтому подрядная организация провела работы по установке трёх новых систем стабилизации. Они помогут поддерживать ветви и укрепить нижнюю часть ствола, чтобы снизить нагрузку на дерево и обеспечить его дальнейшее безопасное произрастание.