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НовостиОбщество20 сентября 2026 10:30

Житель Коврова вернет 350 тысяч, взятые на открытие бизнеса по соцконтракту

Мужчина потратил деньги на личные нужды
Виктория СУХОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Коврове прокурором через суд взыскана сумма неосновательного обогащения в размере более 350 тысяч рублей

Было установлено, что мужчина заключил социальный контракт с Отделом социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району для получения денег на открытие мастерской по ремонту транспорта. Однако свое дело житель города оружейников не открыл, а деньги потратил на личные нужды, сообщает областная прокуратура.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с недобросовестного мужчины более 350 тысячи рублей. Суд требования удовлетворил, возмещение похищенных средств находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.