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НовостиПолитика20 сентября 2026 8:31

Владимирцы могут вызвать избирком на дом до 14 часов

Для этого нужно подать заявление
Виктория СУХОВА
фото Избирательной комиссии Владимирской области

фото Избирательной комиссии Владимирской области

Во Владимирской области продолжается голосование. По данным на 10 часов участие в голосовании приняли 349 885 избирателей, явка составила 33,12%. Из них на избирательных участках проголосовали 282 293 избирателя (28,92 %), дистанционно проголосовали 67 592 избирателя (84,03 %).

Кроме того, к тем, кто по состоянию здоровья или другой уважительной причине (уход за родственником или маленьким ребенком) не может посетить участок, члены УИК приходят сами.

Чтобы проголосовать дома, нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно лично, через родственников, соседей, социального работника, в том числе по телефону. Заявку нужно подать сегодня до 14.00!