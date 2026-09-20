Владимирцы могут вызвать избирком на дом до 14 часов

фото Избирательной комиссии Владимирской области

Во Владимирской области продолжается голосование. По данным на 10 часов участие в голосовании приняли 349 885 избирателей, явка составила 33,12%. Из них на избирательных участках проголосовали 282 293 избирателя (28,92 %), дистанционно проголосовали 67 592 избирателя (84,03 %).

Кроме того, к тем, кто по состоянию здоровья или другой уважительной причине (уход за родственником или маленьким ребенком) не может посетить участок, члены УИК приходят сами.

Чтобы проголосовать дома, нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно лично, через родственников, соседей, социального работника, в том числе по телефону. Заявку нужно подать сегодня до 14.00!