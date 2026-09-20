В Покрове обновили концертный зал детской школы искусств

фото: администрация округа Покров

В Детской школе искусств в округе Покров завершился частичный ремонт. Были обновлены полы в концертном зале, отремонтированы коммуникации, включая замену старых радиаторов отопления.

Также приобретено 300 новых кресел для зрителей. Они отличаются не только современным дизайном, но и повышенным уровнем комфорта. Эргономичная форма спинки, мягкое сиденье и удобные подлокотники позволяют расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу концерта.

«Обновление концертного зала ДШИ – это важный шаг в развитии культурной жизни нашего округа. Мы рады, что теперь и юные таланты, и зрители смогут наслаждаться выступлениями в обновленном, современном и уютном зале», - отмечает Вероника Федоренко, начальник управления культуры городского округа Покров.