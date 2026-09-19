Явка на выборах во Владимирской области достигла 27,11 процента

Фото со страницы Облизбиркома в MAX.

Во Владимирской области продолжаются выборы депутатов Государственной Думы РФ. И Избирательная комиссия 33 региона поделилась данными по явке на 15.00 19 сентября.

На этот момент участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва во Владимирской области приняли 286 252 избирателя, явка составила 27,11 процента. Из них на избирательных участках проголосовали 223 394 избирателя (22,9 процента), дистанционно проголосовали 62 858 избирателей (78,1 процента).

Напомним, что выборы продлятся до 20.00 20 сентября. Кстати, помимо определения состава в Государственную Думу жители региона переизбирают один мандат в Законодательном Собрании Владимирской области (по одномандатному избирательному округу №24) и выбирают также депутатов в представительные органы муниципальных образований.