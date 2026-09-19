Три владимирских гимнаста вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Фото с сайта федерации спортивной гимнастики РФ.

Федерация спортивной гимнастики Российской Федерации объявила состав сборной России на ближайший Чемпионат Мира, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 17 по 25 октября. И для Владимирской области наиболее отрадно то, что в состав мужской сборной вошли сразу трое представителей 33 региона.

Из основного состава сборной на турнир вызван 24-летний Илья Заика. За сборную он выступает уже два года. Также из резерва сборной России к основе подтянули еще двух владимирцев - Савелий Съедин и Алексей Усачев. Обоих, кстати, тренирует один и тот же тандем тренеров - Игорь Калабушкин и Сергей Федосеев.

Полностью предварительная заявка сборной России на турнир в Роттердаме выглядит так - Арсений Духно, Илья Заика, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин и Алексей Усачев.