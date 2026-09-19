Минобороны РФ: Над Владимирской областью сбили украинские беспилотники

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Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны России сообщает, что в ночь на 19 сентября в небе над Владимирской области силами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники.

Точное число сбитых БПЛА конкретно во Владимирской области не называется. В Минобороны назвали лишь общее число перехваченных аппаратов в течение ночи. Были уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаки велись на территории Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и акватории Черного моря.

При этом до сих пор во Владимирской области сохраняется режим беспилотной опасности. В министерстве региональной безопасности 33 региона его объявили около двух часов ночи. И пока его не отменяли.