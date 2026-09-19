Во Владимире спасатели 2 дня подряда снимали с дерева малолетнего хулигана

Фото со страницы поисково-спасательного отряда города Владимира в ВК.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира выложили на своей странице в ВК "пост гнева", как они сами выразились. В нем они рассказали о вопиющем случае малолетнего хулиганства, с которым им пришлось столкнуться на днях.

Спасатели не стали рассказывать, где конкретно произошла история, но, судя по всему, это произошло недалеко от Центрального парка. Два дня подряд их вызывал 9-летний мальчишка. Тому, похоже, было очень скучно, и он "нашел способ украсить свою скучную жизнь новыми красками". Он залез на дерево в городском парке и вызвал спасателей. Он сказал им, что ему не слезть самому, ему очень страшно, и он сейчас упадет. Спасатели с мигалками и сиреной, через пробки, обрезая водителей, летят на вызов. Но на месте обнаружили, что тот сидит на высоте трех метров и ухмыляется. С помощью лестницы мальчишку сняли.

Но на следующий день ситуация повторилась. В итоге, парня сдали в администрацию парка. А также попросили через соцсети родителей провести с сыном беседу ("можно рем...м", написали они). Спасатели уточнили, что такие ситуации опасны тем, что пока они снимают хулиганов с деревьев, другим людям может угрожать реальная смертельная опасность.