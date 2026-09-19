Во Владимирской области в судебный спор о мусоре привлекли прокуратуру

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области судебный спор между компаниями ООО "Мусороперегрузочная станция" и ООО "Биотехнологии" начинает завлекать в себя третьих лиц. Из картотеки Арбитражного суда Владимирской области стало известно, что судья Шмелева привлекла к рассмотрению дела представителей областной прокуратуры и регионального Министерства природопользования и экологии.

Напомним, что конфликт между двумя мусорными компаниями возник вокруг одностороннего расторжения контракта региональным оператором "Биотехнологии". По контракту он должен был вывозить твердые коммунальные отходы на станцию переработки, принадлежащую «Мусороперегрузочной станции». Однако "Биотехнологии вместо этого начали фактически вывозить мусор на полигон и "хоронить" его там.

"Мусороперегрузочная станция" требует от суда заставить ООО "Биотехнологии" исполнять контракт. Ближайшее заседание по делу состоится 21 сентября.