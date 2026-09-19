Во Владимирской области стартовал второй день голосования на выборах

Фото из канала облизбиркома в MAX.

Избирательная комиссия Владимирской области сообщает, что в 33 регионе стартовал второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Кроме того, сегодня продолжатся довыборы в Заксобрание региона и ряд муниципальных кампаний.

Избирательные участки открылись в восемь утра. Свои двери открыли все 936 избирательных участков. Напомним, что в списки избирателей, голосующих на избирательных участках, включено 974 403 человека. В списки, голосующих дистанционно включено 80 697 избирателей региона.

Стоит отметить, что в первый день была достаточно высокая явка для Владимирской области. По данным на 20.00 18 сентября участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы приняли 206 384 избирателя, явка составила 19,55%. Как правило, в 33 регионе голосуют не так активно. При этом те, кто голосует на избирательных участках, не так активны, кто голосует дистанционно. Первые составляют 15,61 процента (152 199 избирателей), вторые - 67 процентов (54 185 избирателей).