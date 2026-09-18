В августе во Владимирской области подорожали яйца, сахар и шубы

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В августе цены на товары и услуги во Владимирской области остались на июльской отметке. При этом годовая инфляция в регионе ускорилась до 7,1%.

Второй месяц подряд дешевели овощи открытого грунта, поскольку на прилавки начала массово поступать отечественная продукция нового урожая. Также подешевел сыр из-за роста его производства в целом по стране. Однако сахар стал лидером подорожания среди продовольствия. Стоимость яиц выросла из-за удорожания топлива и ветеринарных препаратов.

В августе выросли ценники на меховые изделия, средства связи, телерадиотовары и персональные компьютеры. Снизились цены на обувь.

Подешевели поездки на Черноморское побережье России — спрос у владимирцев на эти направления заметно просел, многие переориентировались на другие варианты отдыха. Также снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги, но выросли цены на зарубежный туризм из-за высокого сезона в популярных направлениях.

«Региональная статистика показывает несколько отличий региона от России в целом. Если в среднем по стране в августе рост цен замедлился, то во Владимирской области показатель ускорился. Банк России постоянно следит за ситуацией», — отметил Дмитрий Серов, заместитель управляющего владимирским отделением Банка России.