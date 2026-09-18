Во Владимирской области задержали иностранца, готовившегося к наемничеству

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УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из Рязанской области и Московскому военному округу задержали иностранца, причастного к приготовлению к наёмничеству.

По версии следствия, мужчина решил вступить в украинское вооруженное формирование для участия в боевых действиях против ВС России. Находясь в нашей стране, обвиняемый по указанию украинского куратора попытался выехать в зону проведения СВО, чтобы сдаться в плен и перейти на сторону врага. Однако он не смог довести задуманное до конца поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Заведено уголовное дело по статье «Приготовление к наемничеству».

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.