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НовостиОбщество18 сентября 2026 12:30

Дорожники отремонтировали 5,5 км трассы Касимов – Муром – Нижний Новгород

Покрытие заменено на площади 41,3 тысяч квадратных метров
Виктория СУХОВА
Фото ГБУ «Владупрадор»

Фото ГБУ «Владупрадор»

Во Владимирской области отремонтировали 5,5 километров трассы Касимов – Муром – Нижний Новгород.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Меленковском округе на подъезде к селу Илькино и в его границах. Покрытие заменено на площади 41,3 тысяч квадратных метров.

Специалисты произвели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устроили выравнивающий слой и уложили покрытие из асфальтобетонной смеси ЩМА. Также были приведены в порядок обочины и обустроены заездные карманы к двум остановкам и посадочным площадкам для общественного транспорта.