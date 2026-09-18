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НовостиОбщество18 сентября 2026 11:47

В Муроме сточные воды канализации подтопили три дома

Понадобилось вмешательство прокуратуры, чтобы прочистить канализационный коллектор
Алексей СУХОВ
Фото прокуратуры Владимирской области.

Фото прокуратуры Владимирской области.

В Муроме понадобилось вмешательство прокуратуры, чтобы ликвидировать подтопление жилых домов сточными водами из местной кнализации.

Как сообщили в прокуратуре, о проблеме они узнали после обращения местной жительницы. Она рассказала о подтоплении многоквартирных домов в районе улицы Мичуринска после того, как засорился канализационный коллектор в районе школы №7. Из-за этого переполнились канализационные колодцы и "ароматная" вода частично подтопила дома №№11 и 13 по улице Мичуринская, а также №22 по улице Южная.

Только когда прокуратура внесла представление руководителю МУП округа Муром «Водопровод и канализация», ресурсоснабжающая организация провела ремонтные работы обрушившегося коллектора. В настоящее время он частично восстановлен. А возле домов уже нет воды и соответствующего запаха. При этом прокуратура следит за тем, чтобы коллектор полностью восстановили.