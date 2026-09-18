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НовостиПроисшествия18 сентября 2026 10:50

В Петушках в колодце обнаружили тело утонувшей женщины

Ее доставали оттуда с помощью альпинистского снаряжения
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Министерства региональной безопасности региона в MAX.

Фото со страницы Министерства региональной безопасности региона в MAX.

Министерство региональной безопасности Владимирской области сообщило, что в Петушках произошло трагическое происшествие. В одном из местных колодцев было обнаружено тело утонувшей женщины.

Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирский области подняли его, используя трипод и альпинистское снаряжение. При этом пока неизвестно, что произошло. Обстоятельства гибели выясняются соответствующими органами.

Стоит уточнить, что, судя по снимкам, предоставленным министерством, колодец располагался на частной территории. Возможно, имел место несчастный случай.