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НовостиОбщество18 сентября 2026 9:09

В Александрове работодателя оштрафовали за не вовремя выплаченную зарплату

Руководитель предприятия получил штраф в 10 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Александрова обратился за помощью в прокуратуру.

Выяснилось, что мужчина проработал десять лет на одном из деревообрабатывающих предприятий города. Он принял решение уйти с работы по собственному желанию. Однако при увольнении ему не выплатили зарплату.

Прокуратура завела дело об административном правонарушении на руководителя предприятия. После чего ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед бывшим сотрудником на сумму свыше 70 тысяч рублей погашена, отмечает надзорное ведомство.