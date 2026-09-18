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НовостиПолитика18 сентября 2026 7:45

Во Владимире заработал общественный штаб по наблюдению за выборами

Он будет работать круглосуточно до 20 часов 20 сентября
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации города

фото с сайта администрации города

Во Владимирской области, как и по всей стране, стартовали выборы депутатов Государственной Думы. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября включительно.

Для обеспечения максимальной прозрачности и легитимности избирательного процесса на базе Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами.

Все три дня наблюдатели будут находиться у видеостены, на которую транслируются видео с 455 УИКов региона!

Штаб будет работать круглосуточно до 20 часов 20 сентября.