Во Владимире заработал общественный штаб по наблюдению за выборами

фото с сайта администрации города

Во Владимирской области, как и по всей стране, стартовали выборы депутатов Государственной Думы. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября включительно.

Для обеспечения максимальной прозрачности и легитимности избирательного процесса на базе Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами.

Все три дня наблюдатели будут находиться у видеостены, на которую транслируются видео с 455 УИКов региона!

Штаб будет работать круглосуточно до 20 часов 20 сентября.