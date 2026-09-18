Во Владимирской области стартовал первый день сентябрьских выборов

Фото предоставлено избирательной комиссией Владимирской области.

Избирательная комиссия Владимирской области сообщает, что в 33 регионе стартовал первый день голосования. Голосование ведется на 936 избирательных участках, организованных в общем порядке, и на 7 участках в местах временного пребывания избирателей. Участки работают в течение 18-20 сентября с 8 до 20 часов. По данным членов участковых комиссий, многие избиратели решили не откладывать важное дело и пришли на избирательные участки пятничным утром.

Напомним, что во Владимирской области проходят 9 избирательных кампаний. Главная из них - выборы депутатов Государственной Думы. Также в регионе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по округу №24 (в Вязниковском муниципальном округе), а также семь муниципальных кампаний.

В облизбиркоме также напомнили, что в списки избирателей, голосующих на избирательных участках, включено 974 403 человека. В списки избирателей, голосующих дистанционно, включено 80 697 человек.