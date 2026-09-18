Во Владимирской области обсудили вопросы защиты информации и развития ИТ-сферы

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что 17 сентября во Владимире состоялся первый региональный форум «Рубежи информационной безопасности». На нем участники обсуждали проблемы защиты информации и развития ИТ-инфраструктуры.

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Денис Синявский. Он заявил, что для полноценной цифровой трансформации системы госуправления, экономической и социальной сфер нужно выстроить надёжную защиту данных и бесперебойную работу ИТ-сферы. А для этого необходим обмен практическим опытом.

Практика и была реализована в ходе форума. В частности, участники форума в ходе учений на киберполигоне Ampire отработали навыки обнаружения, анализа и нейтрализации компьютерных атак на инфраструктуру. Сценарий тренировки был разработан экспертами «Перспективного мониторинга» на основе реальных инцидентов и актуальных угроз.