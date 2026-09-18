На выборах во Владимирской области будет работать экзитпол

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Автономная некоммерческая организация Центр развития общественных коммуникаций «Мониторинг» сообщает о том, что во Владимирской области на выборах депутатов Государственной Думы будет организован экзитпол.

Экзитпол — это опрос избирателей, который проводится на выходе из избирательных участков сразу после голосования. Как отмечает директор АНО «Мониторинг» Максим Быстров, процедура эта — абсолютно добровольная и анонимная, то есть никаких персональных данных от избирателей спрашивать не будут.

«Экзитпол — это еще один инструмент контроля за прозрачностью и легитимностью результатов выборов, — поясняет Максим Быстров. — Это никоим образом не связано с работой избирательной комиссии и не влияет на волеизъявление жителей области: опрос будет проводиться только среди тех граждан, которые уже сделали свой выбор».