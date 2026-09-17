Жительница Гусь-Хрустального украла телефон из пункта выдачи

фото СУ СКР по Владимирской области

В Гусь-Хрустальном завели уголовное дело на 190летнюю местную жительницу за грабежи и кражи, а также за вовлечение в преступление 16-летнего подростка.

Ранее девушка уже привлекалась к ответственности за кражу товара из пункта выдачи, но решила вновь пойти на дело. На популярном маркетплейсе она заказала себе мобильный телефон марки «VIVO YO5» стоимостью 8,7 тысяч рублей и решила его похитить. Она рассказала об этом 16-летнему знакомому, предложив совершить преступление вместе с ней, чтобы потом телефон продать и поделить деньги.

29 июля текущего года они пришли в пункт выдачи заказов на улице Карла Либкнехта и после получения товара развернулись и ушли, несмотря на крики сотрудницы. Последней удалось догнать и задержать подозреваемую, подросток с телефоном смог скрыться, рассказывают в СУ СКР по Владимирской области.

В ходе расследования к материалам уголовного дела присоединены дела о других эпизодах преступлений, в том числе о краже продуктов из сетевого магазина.

Ранее и девушка, и подросток привлекались к административной ответственности за различные правонарушения. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете.