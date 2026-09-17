Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2026 13:15

В Веризино устанавливают новые остановочные павильоны

Вместо четырех павильонов установят шесть
Виктория СУХОВА
скрин с видео со страницы администрации Владимира

скрин с видео со страницы администрации Владимира

По многочисленным обращениям жителей на дублере улицы Куйбышева в микрорайоне Веризино специалисты Центра управления городскими дорогами продолжают работы по установке павильонов общественного транспорта, асфальтированию платформ и благоустройству близлежащей территории.

Вместо планировавшихся ранее к установке четырех павильонов в этом сезоне установлено шесть. 17 сентября асфальтировали посадочные площадки, убирали мусор и занимались благоустройством. В выходные планируется провести остекление.

Установка крытых остановочный павильонов качественно улучшит комфорт и безопасность для граждан, пользующихся общественным транспортом, подчеркивают в мэрии.