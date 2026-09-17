В Веризино устанавливают новые остановочные павильоны

скрин с видео со страницы администрации Владимира

По многочисленным обращениям жителей на дублере улицы Куйбышева в микрорайоне Веризино специалисты Центра управления городскими дорогами продолжают работы по установке павильонов общественного транспорта, асфальтированию платформ и благоустройству близлежащей территории.

Вместо планировавшихся ранее к установке четырех павильонов в этом сезоне установлено шесть. 17 сентября асфальтировали посадочные площадки, убирали мусор и занимались благоустройством. В выходные планируется провести остекление.

Установка крытых остановочный павильонов качественно улучшит комфорт и безопасность для граждан, пользующихся общественным транспортом, подчеркивают в мэрии.