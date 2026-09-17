В Доброграде стартовал проект по повышению производительности труда

Фото АНО «РЦК Владимирской области».

Правительство Владимирской области сообщает, что на площадке компании «Курорт Доброград» состоялось стартовое совещание, приуроченное к официальному запуску проекта по улучшению сервиса и эффективности труда в гостиничном бизнесе. В рамках него инструменты бережливого производства пытаются внедрить в индустрию гостеприимства.

В сфере гостеприимства качество услуг складывается из множества взаимосвязанных операций: от подготовки номерного фонда и перемещения инвентаря – до взаимодействия служб и заселения гостей. Для повышения устойчивости сервиса и комфорта отдыхающих необходима оптимизация этих процессов, заявили участники совещания.

На первом этапе эксперты изучат пилотный процесс: зафиксируют текущее состояние, выявят потери и узкие места, сформируют план улучшений. Важной частью проекта станет обучение рабочей группы курорта, чтобы предприятие могло самостоятельно продолжать эту работу в будущем. Главная цель – сделать процессы понятнее и снизить лишнюю нагрузку на персонал.