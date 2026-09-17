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НовостиОбщество17 сентября 2026 11:34

Во Владимирской области заложили средства на ремонт вентиляции в Госархиве

В Законодательном Собрании прошло заседание комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
Алексей СУХОВ
Фото ЗС.

Фото ЗС.

В рамках заседания комитета перед депутатами выступила первый заместитель министра финансов региона Елена Путова. Она рассказала о контурах будущего бюджета Владимирской области на 2027-2029 годы.

По сути, на комитете шло так называемое "нулевое чтение" бюджета. Отдельное внимание на заседании уделили расходам по направлениям, которые курирует комитет. В сфере региональной безопасности предусмотрели средства на обеспечение деятельности спасательных и пожарных подразделений, их материально-техническое оснащение, работу системы-112. Кроме того, планируется формирование фонда ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также депутаты продолжат поддержку мировых судей, органов ЗАГС и системы бесплатной юридической помощи. В рамках нее Государственному архиву Владимирской области планируется выделить средств на ремонт систем вентиляции и пожаротушения, а муниципальным архивам — субсидии на материально-техническое оснащение и текущий ремонт.