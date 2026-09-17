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НовостиОбщество17 сентября 2026 10:40

В Александрове на стадионе "Орбита" открылся крытый футбольный манеж

Новый спортивный объект имеет площадь 3650 квадратных метров
Виктория СУХОВА
скрин с видео со страницы Правительства Владимирской области

скрин с видео со страницы Правительства Владимирской области

В Александрове на стадионе «Орбита» открылся крытый футбольный манеж. Этого события ждали многие — юные футболисты, тренеры, родители, ветераны спорта и все любители активного образа жизни.

Новый спортивный объект имеет площадь 3650 квадратных метров. На поле искусственное покрытие, установлены две трибуны на 50 мест, есть раздевалки и душевые. Стоимость проекта составила 114 миллионов. Это средства областного и местного бюджетов.

Министр физкультуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова отметила, что это первый крытый футбольный объект в регионе, который позволит тренироваться круглый год.