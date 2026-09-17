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НовостиОбщество17 сентября 2026 9:48

У производителя из Лакинска сняли с продажи 9,5 тонны консервов

Вместо печени трески в составе был минтай
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора выявило нарушения в работе предприятия из Лакинска «Фиш Сторис».

Предприятие переработало более 8 тонн «Печени трески мороженой», производственные ветеринарные сертификаты на которую аннулированы 21 августа текущего года из-за недостоверных сведений. Оказалось, что в состав "Печени тресковых видов рыб" входили печень минтая и печень трески.

Использование сырья с аннулированными сертификатами означает выпуск продукции без подтверждения её ветеринарно-санитарной безопасности. В связи с нарушениями было аннулировано 9,59 тонн рыбной продукции, выпущенная продукция подлежит изъятию из оборота, говорят в Россельхознадзоре.